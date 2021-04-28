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Оперштаб ответил на сообщения о начале третьей волны COVID-19 в России
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Оперштаб ответил на сообщения о начале третьей волны COVID-19 в России

Анастасия Волоснова

Общество

Говорить о третьей волне коронавируса в России «абсолютно неверно», так как в стране стабильная эпидемиологическая обстановка. Об этом рассказали в федеральном оперативном штабе по борьбе COVID-19.

В оперштабе подчеркнули, что вся официальная статистика ежедневно публикуется на сайте, а данные не свидетельствуют о новой волне COVID-19.

— О начале третьей волны COVID-19 в России говорить на данный момент времени абсолютно неверно — эпидемиологическая ситуация на сегодняшний день остается стабильной и находится под полным контролем оперштаба, — говорится в сообщении.

Уточняется, что развитие эпидемиологической обстановки в стране будет зависеть от соблюдения антиковидных требований и числа вакцинированных россиян, пишет ТАСС.

Ранее агентство Bloomberg опубликовало сообщение, ссылаясь на «неофициальную статистику» властей, о том, что в РФ началась третья волна коронавируса. В свою очередь, в Кремле заявили, что в России нет третьей волны коронавируса.

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