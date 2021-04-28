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В Кремле заявили, что в России нет третьей волны коронавируса
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В Кремле заявили, что в России нет третьей волны коронавируса

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

В Кремле считают, что в России нет третьей волны коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду, 28 апреля.

— Нет, вы видите цифры, вы цифры видите, они доступны всем, — сказал представитель Кремля на просьбу прокомментировать сообщение иностранных СМИ о возникновении в РФ третьей волны COVID-19.

При этом Дмитрий Песков уточнил, что никакой «второй бухгалтерии» по статистике коронавируса в стране нет. Оперативный штаб каждый день публикует данные по количеству заболевших, умерших, выздоровевших, отметил пресс-секретарь президента. Он добавил, что иные утверждения абсурдны и не соответствуют действительности, передает РИА Новости.

Ранее агентство Bloomberg опубликовало сообщение, ссылаясь на «неофициальную статистику» властей, о том, что в РФ началась третья волна коронавируса.

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Дмитрий ПесковКремлькоронавирус
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