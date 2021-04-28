Ассамблею музеев наследия Петра I создадут в России

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В Ассамблею «петровских музеев» войдут учреждения, занимающиеся популяризацией наследия императора Петра I — об этом заявила замминистра культуры РФ Алла Манилова во время рабочей поездки в Воронеж.

— Создание впервые в России Ассамблеи «петровских музеев» является инициативой национального масштаба. Мы приглашаем к участию как музеи-гиганты мирового значения, так и успешные региональные культурные институции, краеведческие музеи из малых «петровских» городов, — сообщает Манилова.

По ее мнению, ассамблея должна стать неким каркасом, объединяющим все «петровские» города. Также она поможет создать единую музейную среду для изучения, сохранения и популяризации наследия Петра. С идеей согласился директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, — отметили в пресс-службе Минкультуры.

Ассамблея «петровских музеев» станет структурным подразделением Союза музеев России. Ее координатором станет музей-заповедник «Петергоф», сообщают РИА Новости.

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