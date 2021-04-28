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«Слать на три буквы!»: Малиновская высказалась об откровении Прокловой
Фото: instagram.com/malinovskaya_tv

«Слать на три буквы!»: Малиновская высказалась об откровении Прокловой

Юлия Евграфова

Общество

Актриса Елена Проклова спустя несколько десятков лет на всю страну рассказала о домогательствах известного артиста. На такое откровение звезда «имела полное право» потому, что «пришло время», считает телеведущая и модель Маша Малиновская.

— Я полностью поддерживаю Елену! Полагаю, она не рассказывала об этом раньше потому, что тогда она была в начале своего творческого пути, и это могло разрушить ее карьеру. Рассказала сейчас потому, что пришло время. Это ее личная боль и потрясение. Это часть ее биографии, и она имеет полное право говорить об этом. Тот факт, что человек, который делал это, — одаренный артист, не означает, что у него индульгенция! А тех, кто хейтит ее за эту правду, я рекомендую Лене слать на три буквы! Она поступила смело, она молодец! — заключила собеседница «Вечерней Москвы».

Напомним, о сексуальных домогательствах на съемочных площадках актриса Елена Проклова рассказала в одной из телепередач. По словам артистки, когда ей было 12 лет, один из режиссеров позволил себе «распускать руки». Спустя несколько лет Проклова понравилась известному актеру, который был старше на 18 лет. Из признания звезды следует, что этот человек изнасиловал ее, а после преследовал и домогался на протяжении двух лет. Имя артиста актриса не захотела называть.

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обвинения в домогательствахЕлена ПрокловаМаша Малиновская
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