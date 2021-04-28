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Мужчину приговорили к семи годам колонии за убийство в метро в 2009 году
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Мужчину приговорили к семи годам колонии за убийство в метро в 2009 году

Анастасия Волоснова

Происшествия

Мужчину приговорили к семи годам колонии за убийство незнакомца в московском метро в 2009 году. Об этом в среду, 28 апреля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По словам представителя ведомства, инцидент произошел вечером 28 сентября 2009 года в вагоне поезда в перегоне между станциями «Измайловская» и «Первомайская». Мужчина в ходе конфликта ударил незнакомца в живот ножом и скрылся. Потерпевшего доставили в столичную больницу, где он скончался от полученных травм.

В августе 2020 года сотрудники полиции смогли установить личность подозреваемого. Мужчину задержали в Ямало-Ненецком автономном округе и доставили в Москву. Задержанный признал вину и раскаялся в содеянном. Суд приговорил мужчину к семи годам колонии строго режима.

Ранее столичный суд отправил в СИЗО гражданина РФ Кабанова по делу о государственной измене.

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