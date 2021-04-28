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Программа воспитательной работы появится во всех школах России с 1 сентября
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Программа воспитательной работы появится во всех школах России с 1 сентября

Иван Юминов

Образование

С 1 сентября этого года во всех школах России начнут реализовывать программу организации воспитательной работы. Об этом заявил министр просвещения страны Сергей Кравцов в среду, 28 апреля.

— У нас сегодня действует примерная программа организации воспитательной работы в школе. Ее апробируют 17 тысяч школ. Со следующего (учебного — прим. «ВМ») года все школы будут реализовывать эту программу, — рассказал министр.

Реализация программы «идет очень успешно», но будут внесены и некоторые уточнения, приводит слова Кравцова ТАСС.

Ранее была названа дата итогового сочинения для одиннадцатиклассников в дополнительный срок.

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воспитание детейроссийские школыМинистерство просвещения
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