Программа воспитательной работы появится во всех школах России с 1 сентября

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С 1 сентября этого года во всех школах России начнут реализовывать программу организации воспитательной работы. Об этом заявил министр просвещения страны Сергей Кравцов в среду, 28 апреля.

— У нас сегодня действует примерная программа организации воспитательной работы в школе. Ее апробируют 17 тысяч школ. Со следующего (учебного — прим. «ВМ») года все школы будут реализовывать эту программу, — рассказал министр.

Реализация программы «идет очень успешно», но будут внесены и некоторые уточнения, приводит слова Кравцова ТАСС.

Ранее была названа дата итогового сочинения для одиннадцатиклассников в дополнительный срок.

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