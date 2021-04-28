Министр спорта РФ: Организаторам ЧМ по шашкам стоило заранее решить вопрос с флагом

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Организаторам матча за звание чемпионки мира по шашкам стоило заранее решить вопрос с флагом России. Об этом заявил министр спорта страны Олег Матыцин в среду, 28 апреля.

— Организаторам турнира по шашкам нужно было проработать этот вопрос заранее, а не совершать столь некорректный поступок, убирая в разгар игры российский флаг со стола участниц финала. К сожалению, это действие могло оказать негативное психологическое воздействие на Тамару Тансыккужину, потому что в этом виде спорта для спортсменов важна концентрация во время матча, — приводит слова министра РИА Новости.

Ранее сообщалось о том, что в ходе матча женского чемпионата мира по шашкам между польской спортсменкой Натальей Садовской и россиянкой Тамарой Тансыккужиной со стола был снят флаг России.

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