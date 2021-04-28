Эксперт предрек рост шуточной криптовалюты Dogecoin

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Для того чтобы стать участником рынка криптовалют, нужно для начала тщательно подготовиться. Так считает основатель одной из криптобирж Сергей Сергиенко.

Ранее экономисты зафиксировали рост шуточной популярной валюты Dogecoin.

— Естественно, что процесс развития крипторынка будет продолжаться. При нынешних двух триллионах капитализации мы составляем лишь 20 процентов от капитализации золота. Что же касается Dogecoin, то это очень прикольная история, которая следует за всеобщей капитализацией, — считает эксперт.

При этом он добавил, что тренд на данную криптовалюту будет расти. Сергей Сергиенко также подчеркнул, что сравнивать виртуальные валюты с золотом непросто. Дело в том, что драгметалл является физическим элементом и имеет меру стоимости, отмечает «Экономика сегодня».

Вместе с тем основатель одной из криптобирж объяснил, что на фондовом рынке есть профессиональный и неопытный инвесторы. Поэтому допуск физических лиц к приобретению акций ограничен. А вот на рынке криптовалют правила игры свободные. Люди, рискуя собственным бюджетом, могут купить там любой понравившийся им «коин», подержать его на своем счету, а потом продать, заработав при этом определенную сумму.

— Если человек стремится увеличить свой доход, то ему нужно основательно изучить вопрос. К примеру, сантехники не будут ни с того ни с сего чинить трубы. Так же и на рынке криптовалют, если вы хотите просто поиграть, то не стоит думать, что бычий рынок продлится навсегда, — пояснил Сергей Сергиенко.

Уточняется, что «быками» называют игроков фондового рынка, которые ждут увеличения цен. Современный интерес к виртуальным валютам вызван тем, что их рост буквально безудержен. Он основывается на ажиотаже и шумихе. Эксперт предупредил, что новичкам не стоит ожидать, что им всегда будет светить зеленый сигнал.

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