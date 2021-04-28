Российские вузы смогут организовать дистанционное обучение между майскими праздниками

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Министерство науки и высшего образования (Минобрнауки) России разрешило подведомственным вузам организовать дистанционное обучение в период между майскими праздниками. Это следует из приказа, опубликованного в среду, 28 апреля.

— Руководители организаций вправе обеспечить реализацию образовательных программ и проведение промежуточной аттестации с применением дистанционных образовательных технологий, — говорится в документе.

Ранее москвичам напомнили о работе парковок на майских праздниках.

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