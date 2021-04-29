Главархив Москвы показал фотографии известных балерин и хореографов XX века

Фото: Главархив Москвы

Главархив Москвы показал документы известных танцовщиц, хореографов и педагогов XX века: Айседоры Дункан, Стефаниды Рудневой, Валентины Дуленко, Марины Олениной-Драгович и других.

В архиве сохранились рукописи статей, мемуары, письма и фотографии Стефаниды Рудневой, которая в начале XX века стала одной из основательниц студии музыкального движения «Гептахор», что переводится как «пляска семерых».

Помимо танцев, девушки-основательницы занимались с детьми рисованием, читали лекции об истории двигательной культуры, античной мифологии и искусстве.

Коллектив классического танца. Руководитель — И. А. Чарноцкая / Фото: Главархив Москвы

Главархив также хранит фотографии балерины и хореографа Марины Олениной-Драгович. Она с детства увлекалась танцами, а в будущем стала солисткой балета. Танцовщица исполняла ведущие партии в балетах «Лебединое озеро» и «Спящая красавица» Петра Чайковского.

Также москвичам показали личные документы танцовщицы Валентины Дуленко, среди которых варианты пьес, сценариев, работы над спектаклями, а также статьи, лекции и переписка. Дуленко была солисткой балетной труппы Украинской государственной столичной оперы. Там она выступала в классических и современных балетах.

Помимо этого, архив хранит статьи об эстетическом воспитании молодежи и значении танца в воспитательной работе балерины и педагога Ирины Чарноцкой. Юная балерина состояла в спектаклях основного репертуара. В военные годы она выезжала на фронт, участвовала в концертах на призывных пунктах и в госпиталях, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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