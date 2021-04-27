Главархив Москвы опубликовал биографии более 1,3 тысячи героев Советского Союза

Фото: А. Становов / Главархив Москвы

Россия, Москва, Профсоюзная улица, 82к1 Карта всех событий

Главархив Москвы подготовил новый раздел в онлайн-музее «Москва — с заботой об истории», где разместил 1315 биографий героев Советского Союза. Открытие нового раздела приурочено к годовщине дня, когда Советская армия прорвалась к центру столицы Германии — 27 апреля 1945 года.

Кроме того, в виртуальном музее опубликован фотоальбомом «Поколение победителей». В нем запечатлены представители поколения, которому пришлось пройти через тяготы войны, а после демобилизации поднимать из руин сельское хозяйство и промышленность, а также строить новые города, преподавать, писать музыку и книги и снимать фильмы.

Фотографии можно увидеть и на уличной выставке у здания Главархива по адресу Профсоюзная улица, дом 82, корпус 1.

Снимки зафиксировали трогательные встречи бывших однополчан в сквере у Большого театра, на Поклонной горе и в Парке Горького, а также моменты триумфальных парадов Победы с участием ветеранов.

Выставку у здания Главархива можно посетить бесплатно с 27 апреля по 27 июня: с 09:00 до 20:00 в будни и с 11:00 до 20:00 в выходные, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Премьерный показ фильма о побеге из концлагеря прошел в Музее Победы