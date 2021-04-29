Минздрав выпустит обновление рекомендаций по коронавирусу
Рабочая группа готовит обновление методических рекомендаций Министерства здравоохранения России по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции. Об этом заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов в четверг, 29 апреля.
По его словам, специалисты готовят обновление десятой версии рекомендаций.
— Первая версия рекомендаций была утверждена более чем за два месяца до выявления первых случаев COVID-19 среди россиян. Это позволило заблаговременно подготовить систему здравоохранения для оказания помощи пациентам с коронавирусом, — сказал Владимир Чуланов.
Он отметил, что рабочая группа постоянно мониторит научную информацию по теме, анализирует рекомендации зарубежных специалистов, обобщает российский опыт лечения и профилактики вируса.
Профессор уточнил, что особое внимание уделяют вопросам лекарственной терапии коронавирусной инфекции, сообщает РИА Новости.
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