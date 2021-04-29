Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Безработный москвич лишился дорогой иномарки, пока был в отпуске
Фото: timiryazevskiy.mos.ru

Безработный москвич лишился дорогой иномарки, пока был в отпуске

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, Мичуринский проспект, 21к4 Карта всех событий

На западе столицы неизвестные угнали дорогостоящую иномарку. Об этом в четверг, 29 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Временно неработающий житель столицы припарковал свой новый автомобиль недалеко от дома на Мичуринском проспекте. После чего отправился в отпуск на девять дней. Однако, когда он вернулся, машины на месте уже не было. Вероятная сумма ущерба превышает шесть миллионов рублей.

Полиция проводит проверку по факту случившегося.

Читайте также: Неизвестные похитили у столичной пенсионерки 50 тысяч рублей, обещая помочь ее дочери

угон автомобилябезработныехищение
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Деккер
Ольга Деккер

Спасаемся от переедания, соблюдая режим питания

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Аленушка да Иванушка — самые близкие люди на свете

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Афганский исход: войска исчезнут, война останется

Павел Семенов
Павел Семенов

И молодец, что спел: Бернес пожал бы руку лидеру Rammstein

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Спел, не подумав: «Любимый город» Тилля Линдеманна

Максим Иванцов
Максим Иванцов

Скоро в школу: как подготовить первоклашку за лето

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Труд или работа: почувствуйте разницу

Все мнения
О проекте