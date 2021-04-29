Безработный москвич лишился дорогой иномарки, пока был в отпуске

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Россия, Москва, Мичуринский проспект, 21к4 Карта всех событий

На западе столицы неизвестные угнали дорогостоящую иномарку. Об этом в четверг, 29 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Временно неработающий житель столицы припарковал свой новый автомобиль недалеко от дома на Мичуринском проспекте. После чего отправился в отпуск на девять дней. Однако, когда он вернулся, машины на месте уже не было. Вероятная сумма ущерба превышает шесть миллионов рублей.

Полиция проводит проверку по факту случившегося.

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