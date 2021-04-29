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Видео со счастливой собакой, которая нашла хозяев, стало вирусным в Сети
Фото: ren.tv

Видео со счастливой собакой, которая нашла хозяев, стало вирусным в Сети

Виктория Федотова

Животные

Собака по кличке Ава из приюта нашла хозяев: сотрудники шелтера сняли на видео счастливое животное, сразу после оформления документов.

Сообщается, что от собаки отказался предыдущий хозяин, поэтому Ава грустила и боялась людей. Как только собака поняла, что ее забирают в новый дом, она стала улыбаться, вилять хвостом и счастливо лаять. На коротком ролике видно, как она протягивает лапу сотруднице и облизывает руки, а та говорит, что будет скучать по Аве.

@wellbehaved1

Shelter baby Ava getting adopted. All the feels 🥰 ##adopt ##loveyou ##dog

♬ Send Me on My Way - Vibe Street

За короткое время ролик, опубликованный в TikTok пользователем wellbehaved1, стал вирусным. Он набрал более 58 тысяч лайков и сотни комментариев. Люди не скрывали своих эмоций и радости за Аву, которая нашла новых хозяев.

«Она будто благодарит за все и рада увидеть новый дом»; «Боже, какое трогательное видео! Оно сделало мой день»; «Какая счастливая собака», — написали пользователи Сети.

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