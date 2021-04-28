Усатый и хвостатый сосед испугал известную певицу

Москвич Сергей Татаринцев выгуливает на поводке своего питомца — канадскую пуму по кличке Геркулес — в парке Можайского района столицы / Фото: Элина Масимова / Вечерняя Москва

В многоэтажке в Можайском районе столицы поселился необычный жилец — канадская пума. Животное привлекло внимание активистов. Они требуют, чтобы хозяин не выгуливал своего питомца днем в общественных местах, а кошка вне квартиры носила намордник и ботинки.

Пума по кличке Геркулес прогуливается и чинно идет по дорожке в парке. Местные уже не разбегаются в страхе: одни привыкли к такой соседке и будто вовсе не замечают хищницу, другие с улыбкой здороваются и с Геркулесом, и с его хозяином Сергеем Татаринцевым, держащим своего необычного питомца на прочном поводке.

Мужчина купил котенка пумы у заводчиков в питомнике еще осенью 2019 года. Однако через год, в январе 2020-го, в стране ввели запрет на заведение хищников в качестве домашних питомцев. Однако на животных, приобретенных ранее этого срока, запрет не распространяется. И все же большая часть соседей Сергея не хотят делить лестничную клетку и парк рядом с домом с Геркулесом.

— Раньше у нас с соседями была договоренность: мы гуляли только по ночам. В итоге у Геркулеса появились проблемы: он стал бояться солнечного света, а ветеринары диагностировали нехватку витамина D3. Тем не менее в парке днем мы обычно не гуляем. Я ведь понимаю, что здесь много детей, — рассказал Сергей Татаринцев.

Но несмотря на договоренности, соседи продолжают настаивать, чтобы Сергей гулял со своей пумой где-нибудь в лесах за МКАД. Такой вариант Сергею не подходит, как и переезд в частный дом.

— Я не собираюсь от кого-то бегать. Мы живем в правовом государстве, а не в пещерном обществе. Переезд за город не дает гарантии безопасности. Я общаюсь с владельцами пум, которые живут в частных домах. У них возникают точно такие же проблемы с соседями. К тому же вариант с переездом не годится, потому что Геркулесу нужны регулярные медицинские обследования. Если мы будем жить за городом, их будет сложнее проходить, — объяснил Сергей.

Некоторые соседи все-таки поддерживают Сергея. Например, владельцы собак. Они выгуливают своих питомцев вместе с Геркулесом. Причем пума прекрасно ладит с крупными собаками.

— Я видела, как Геркулес ведет себя на площадке. Он спокойно играет с собаками. Понятно, что животное абсолютно адекватное, — рассказала соседка Сергея Анна Грин. — У меня, кстати, живут овчарки. Если их неправильно воспитать, то они будут агрессивными. То же самое и с пумой. По моим наблюдениям, Геркулес воспитан правильно.

Однако недавно на Сергея и его пуму вновь обрушилась волна соседского гнева. В интернете опубликовали видеоролик, на котором видно, как Геркулес потрогал ребенка лапой. Видео снято около года назад, когда питомец был еще котенком. Но активисты района, посмотрев ролик, утвердились во мнении, что пума воспринимает детей как легкую добычу. Соседи собрали инициативную группу во главе с певицей Викторией Дайнеко.

— Я не борюсь с конкретным человеком, я выступаю за безопасность. Это ненормально — бояться гулять в парке рядом с собственным домом с хищником. Дикие животные должны быть закрыты в клетках в зоопарках. Ненормально утверждать, что пума — это домашний зверь. Владелец вводит всех в заблуждение. Возможно, он и сам заблуждается. Мне хочется верить, что никто не пострадает, — сказала Дайнеко.

Адвокат Дмитрий Романов, представляющий интересы певицы и всей инициативной группы, отметил, что Сергей держит пуму дома на законных основаниях, но просит усилить меры безопасности во время прогулок.

— Мы с инициативной группой, в которую входят более 100 человек, подали коллективное обращение в генеральную прокуратуру. Следственный комитет уже проводит проверку. Мы хотим устранить правовой пробел, обязать Сергея выгуливать пуму в наморднике и ботинках, чтобы люди не боялись выходить в парк. Пока таких правил не принято. К тому же мы хотим закрепить на законодательном уровне, чтобы хозяева опасных хищников выгуливали своих питомцев в отдаленных местах, — рассказал Дмитрий Романов.

Проверки Следственного комитета владельца пумы не пугают. У него есть все необходимые документы на Геркулеса: сертификат СИТЕС (разрешения на ввоз и вывоз из России животных и растений, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. — «ВМ»), товарная накладная и документ налогового учета.

Сергей Татаринцев с обвинениями в свою сторону не согласен. Он уже написал ответное заявление в полицию.

— Обвинения в мой адрес попадают под статью 282 Уголовного кодекса РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Мы живем обычной жизнью, я никому не бросаю вызов. А против нас развернули целую кампанию, — сказал Сергей.

Среди противников содержания пумы в квартире встречаются и те, кто переживает не столько за безопасность людей, сколько за само животное. Зоозащитники уверены, что жизнь в квартире вредит здоровью хищника.

— Это не так, — возражает начальник отдела сохранения биоразнообразия Мосприроды Сергей Бурмистров. — С ней достаточно гуляют. Жестокого обращения я не вижу. Но мне кажется, если хочешь держать дома крупное животное, то ему нужно построить вольер и гулять с ним на огороженном участке. Пума может быть адекватной и спокойной. Но никогда не знаешь, как она себя поведет в следующую секунду.

«ВМ» будет следить за развитием событий.

СПРАВКА

Канадская пума по кличке Геркулес родилась в августе 2019 года. Сергей Татаринцев приобрел животное официально, у него есть подтверждающие это документы.

По словам владельца, на Геркулеса уходит все его свободное время. Геркулес весит 60 килограммов. Питается он исключительно сырым мясом: индейкой и говядиной. Содержание хищника обходится владельцу в 30–40 тысяч рублей в месяц. Но зарабатывать на пуме хозяин не планирует. Сергей Татаринцев не против, когда прохожие хотят сделать фотографию с Геркулесом. Да и пума любит новые знакомства и не боится людей. Даже тех, кто настойчиво хочет его погладить.

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