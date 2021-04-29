Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Стал известен график работы подмосковных МФЦ в майские праздники
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Стал известен график работы подмосковных МФЦ в майские праздники

Елена Фролова

Общество

График работы многофункциональных центров Московской области во время майских праздников озвучили в региональном министерстве государственного управления, информационных технологий и связи.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин объявил нерабочими дни с 4 по 7 мая.

Как объяснил руководитель областного министерства Максим Рымар, горожане смогут воспользоваться услугами МФЦ почти без ограничений. Полностью закрыты для посетителей центры будут только 1 и 9 мая.

— Таким образом, 2 и 10 числа будут открыты только те МФЦ, у которых установлен семидневный график. В остальные дни между праздниками региональные центры «Мои документы» будут работать в привычном режиме, — подчеркнул Максим Рымар.

Уточнить адрес ближайшего центра можно на сайте государственных услуг, где можно найти и информацию о времени их работы, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня». В полном объеме все МФЦ возобновят свою работу с 11 мая.

Читайте также: Росреестр в полном объеме обеспечит жителей столицы госуслугами в майские праздники

услуги МФЦМосковская областьмайские праздники
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Господи, вспомни обо мне!

Ольга Деккер
Ольга Деккер

Спасаемся от переедания, соблюдая режим питания

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Аленушка да Иванушка — самые близкие люди на свете

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Афганский исход: войска исчезнут, война останется

Павел Семенов
Павел Семенов

И молодец, что спел: Бернес пожал бы руку лидеру Rammstein

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Спел, не подумав: «Любимый город» Тилля Линдеманна

Максим Иванцов
Максим Иванцов

Скоро в школу: как подготовить первоклашку за лето

Все мнения
О проекте