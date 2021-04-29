Стал известен график работы подмосковных МФЦ в майские праздники

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

График работы многофункциональных центров Московской области во время майских праздников озвучили в региональном министерстве государственного управления, информационных технологий и связи.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин объявил нерабочими дни с 4 по 7 мая.

Как объяснил руководитель областного министерства Максим Рымар, горожане смогут воспользоваться услугами МФЦ почти без ограничений. Полностью закрыты для посетителей центры будут только 1 и 9 мая.

— Таким образом, 2 и 10 числа будут открыты только те МФЦ, у которых установлен семидневный график. В остальные дни между праздниками региональные центры «Мои документы» будут работать в привычном режиме, — подчеркнул Максим Рымар.

Уточнить адрес ближайшего центра можно на сайте государственных услуг, где можно найти и информацию о времени их работы, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня». В полном объеме все МФЦ возобновят свою работу с 11 мая.

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