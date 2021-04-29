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Модель собирается отсудить у Роналду 80 миллионов долларов по делу об изнасиловании
Фото: instagram.com/cristiano

Модель собирается отсудить у Роналду 80 миллионов долларов по делу об изнасиловании

Анастасия Колоскова

Звезды

Дело об изнасиловании американской модели Кэтрин Майорги нападающим сборной Португалии Криштиану Роналду неожиданно получило продолжение.

Сообщается, что девушка планирует вновь обратиться с иском к спортсмену, в котором потребует более 80 миллионов рублей.

Напомним, модель и учительница Кетрин Майорга обвинила Роналду в изнасиловании. Девушка утверждала, что это произошло в 2009 году именно в Лас-Вегасе, после чего футболист заплатил ей крупную сумму за молчание. Сам Роналду менял свои показания относительно произошедшего. Летом 2019 года стало известно, что дело об обвинении Роналду в изнасиловании закрыли. Утверждалось, что сторона футболиста заплатила Майорге 375 тысяч долларов за то, чтобы она отказалась от обвинений.

Спустя два года модель вновь потребовала компенсации, заявив о том, что не разобралась вовремя в соглашении.

Женщина оценила в 25 миллионов долларов причиненные ей «боль и страдания» и в аналогичную сумму свои предстоящие страдания. Еще 25 миллионов долларов она отвела на штрафные санкции. Остальную сумму составят сопутствующие судебные издержки, сообщает издание Mirror.

Ранее повязку капитана сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду продали на благотворительном аукционе в Сербии.

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