Глава центра «Феникс» получила три года условно по делу о смерти актера Дмитрия Марьянова

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Лобненский суд вынес обвинительный приговор директору центра реабилитации «Феникс» Оксане Богдановой. Об этом в четверг, 29 апреля, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Суд приговорил Богданову к трем годам лишения свободы условно, а также выплате компенсации в размере одного миллиона рублей. Уточняется, что прокурор требовал приговорить женщину к трем годам реального срока, а также назначить штраф в размере 350 тысяч рублей.

Напомним, директора реабилитационного центра «Феникс» Оксану Богданову обвинили в оказании некачественных услуг и нарушении требований безопасности, что повлекло за собой смерть человека

Известный российский актер театра и кино Дмитрий Марьянов ушел из жизни 15 октября 2017 года в возрасте 47 лет. По информации СМИ, ему стало плохо, когда он возвращался в Москву с дачи, расположенной в подмосковной Лобне. Находившиеся вместе с ним в машине друзья вызвали ему скорую помощь. Однако по пути в больницу актер скончался. Позже директор медучреждения, где проходил лечение Дмитрий Марьянов, предстала перед судом. Ее обвинили в оказании некачественных услуг и нарушении требований безопасности, что повлекло за собой смерть человека.

Дмитрий Марьянов известен десятками ролей в художественных фильмах и сериалах, среди них «Графиня де Монсоро» и «День радио».

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