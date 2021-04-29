Парад теплоходов прошел в Москве

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В столице прошел парад судов, который открыл сезон пассажирской навигации на Москве-реке.

Праздничная церемония открытия состоялась на причале ЦПКиО имени Горького. В мероприятии приняли участие более 40 ретро- и современных теплоходов.

Для граждан подготовили экскурсии по Москве-реке, прогулки с дискотеками и просмотром городских праздничных салютов, круизы по Подмосковью и даже гастрономические рейсы.

В этом году особое внимание уделили мерам эпидемиологической безопасности c учетом рекомендаций Минздрава и Роспотребнадзора. К работе допускают только сотрудников и членов экипажей теплоходов, прошедших инструктаж и профилактические исследования. После каждого рейса проводится влажная уборка и санитарная обработка судна. Всем пассажирам и сотрудникам будут измерять температуру тела, сообщает Москва 24.

Напомним, с 13 апреля по Москве-реке начали курсировать теплоходы, которые зимовали в границах города. C 24 апреля в столице открылись шлюзы. Круизное судоходство открылось на Северном речном вокзале с 30 апреля.

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