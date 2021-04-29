Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Парад теплоходов прошел в Москве
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Парад теплоходов прошел в Москве

Анастасия Прохорова

Город

В столице прошел парад судов, который открыл сезон пассажирской навигации на Москве-реке.

Праздничная церемония открытия состоялась на причале ЦПКиО имени Горького. В мероприятии приняли участие более 40 ретро- и современных теплоходов.

Для граждан подготовили экскурсии по Москве-реке, прогулки с дискотеками и просмотром городских праздничных салютов, круизы по Подмосковью и даже гастрономические рейсы.

В этом году особое внимание уделили мерам эпидемиологической безопасности c учетом рекомендаций Минздрава и Роспотребнадзора. К работе допускают только сотрудников и членов экипажей теплоходов, прошедших инструктаж и профилактические исследования. После каждого рейса проводится влажная уборка и санитарная обработка судна. Всем пассажирам и сотрудникам будут измерять температуру тела, сообщает Москва 24.

Напомним, с 13 апреля по Москве-реке начали курсировать теплоходы, которые зимовали в границах города. C 24 апреля в столице открылись шлюзы. Круизное судоходство открылось на Северном речном вокзале с 30 апреля.

Читайте также: Около 100 теплоходов выйдут на маршруты во время летней навигации по Москве-реке

Москва-рекапассажирская навигациятеплоход
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Путин и Зеленский: место встречи изменить еще можно

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Можно ли впихнуть невпихуемое всего в один закон

Игорь Шестаков
Игорь Шестаков

Телевидение становится ресурсом для продвинутых

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Господи, вспомни обо мне!

Ольга Деккер
Ольга Деккер

Спасаемся от переедания, соблюдая режим питания

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Афганский исход: войска исчезнут, война останется

Павел Семенов
Павел Семенов

И молодец, что спел: Бернес пожал бы руку лидеру Rammstein

Все мнения
О проекте