Помощники по хозяйству обокрали своего нанимателя на семь миллионов рублей

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Москвича обокрали помощники по хозяйству, которых он нанял. Об этом в четверг, 29 апреля, «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по столице полковник внутренней службы Владимир Васенин.

Житель столицы нанял мужчину и женщину для того, чтобы они помогали ему по дому. Какое-то время помощники добросовестно выполняли свою работу. Однако однажды работники пропали, перестали выходить на связь, а наниматель обнаружил пропажу семи миллионов рублей, которые он хранил в доме.

Вскоре преступная пара была задержана. При себе у них была часть похищенных денег. Васенин уточнил, что на украденные деньги злоумышленники успели приобрести иномарку. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Кража».

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