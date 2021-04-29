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Помощники по хозяйству обокрали своего нанимателя на семь миллионов рублей
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Помощники по хозяйству обокрали своего нанимателя на семь миллионов рублей

Илья Ашуров

Происшествия

Москвича обокрали помощники по хозяйству, которых он нанял. Об этом в четверг, 29 апреля, «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по столице полковник внутренней службы Владимир Васенин.

Житель столицы нанял мужчину и женщину для того, чтобы они помогали ему по дому. Какое-то время помощники добросовестно выполняли свою работу. Однако однажды работники пропали, перестали выходить на связь, а наниматель обнаружил пропажу семи миллионов рублей, которые он хранил в доме.

Вскоре преступная пара была задержана. При себе у них была часть похищенных денег. Васенин уточнил, что на украденные деньги злоумышленники успели приобрести иномарку. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Кража».

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