Вирусолог объяснила, кто может повторно заразиться коронавирусом

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О том, почему человек может повторно заболеть COVID-19, рассказала доктор медицинских наук Елена Малинникова.

Эксперт отметила, что после вакцинации подобного с людьми происходить не будет. В любом случае, чтобы доказать, что заражение произошло повторно, нужно будет определить заражение двумя вирусами.

— Бывает, что пациент бессимптомно или очень слабо переболевает коронавирусом, а выработка антител у него недостаточная, — пояснила вирусолог.

Тогда он может подвергнуться заражению новой инфекцией еще раз. Именно поэтому ему и нужна вакцинация, считает Елена Малинникова. Она также добавила, что те, кто переболел коронавирусом в тяжелой форме, должны сначала сдать тест на антитела, чтобы понять, нужно ли им делать прививку, отмечает Nation News.

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