Вирусолог назвал единственный способ уберечься от индийского штамма COVID-19

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Вирусолог Александр Чепурнов объяснил, каким единственным способом можно избежать заражения новым штаммом коронавируса, появившимся в Индии.

Недавно стало известно, что ученые обнаружили еще один штамм COVID-19 с двойной мутацией: E484Q и L452R. По мнению вирусолога, это очень опасно. Поэтому, чтобы сократить распространение этой и других мутаций, обязательно нужно пройти вакцинацию.

— Наша основная задача — в короткие сроки пройти вакцинацию. Только так получится не допустить того, чтобы вирус успевал встречаться с вакцинированными и одновременно продолжал курсировать среди людей, — объяснил Александр Чепурнов.

Он также добавил, что в настоящее время существует очень много мутировавших версий коронавирусной инфекции. Причем эти мутации являются более устойчивыми к внешним факторам противодействия, отмечает Nation News.

Как объяснил вирусолог, люди должны понимать, что им нужна вакцинация, потому что новые штаммы быстро захватывают новую территорию.

Тем временем российские врачи продолжают самоотверженно бороться с данным заболеванием. При этом многие из них уверены, что бороться с ним нужно, не теряя оптимизма. «Царьград» собрал несколько удивительных историй о том, как медицинские специалисты помогают пациентам с COVID-19.

Например, врач госпиталя для коронавирусных больных в Красноярске сделал предложение своей возлюбленной прямо в «красной зоне». Отмечается, что влюбленные вместе работают. Он — хирург, она — анестезиолог. Бок о бок они борются с пандемией, помогая больным преодолеть все тяготы данного заболевания.

В свою очередь медбрат из Челябинска Амир Даутов успел стать популярным блогером, несмотря на то, что смены в «красной зоне» долгие и трудные. Молодой человек выкладывает заразительные видео с танцами. По его мнению, именно позитив поможет людям справиться с COVID-19. Тем временем анестезиолог из Санкт-Петербурга сделал защитный шлем с вентилятором. Теперь ему и его коллегам гораздо легче дышать во время работы с инфицированными пациентами.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Выездные бригады вакцинации от COVID-19 будут работать в майские праздники в ТиНАО