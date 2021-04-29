Военный эксперт рассказал, как Россия может помочь в конфликте Киргизии и Таджикистана

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Конфликт из-за неделимитированных участков, где не получается определить пролегание границы между государствами, длится давно. Россия может помочь его разрешить, собрав страны за столом переговоров. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал военный эксперт, полковник в отставке Михаил Тимошенко.

— Как только Киргизия и Таджикистан образовались как независимые государства, они махнули на это рукой, а потом, после распада Советского союза, появились конфликты и поехало, — говорит Тимошенко.

Он добавляет, что Россия может помочь странам в решении данного конфликта, но лишь одним способом — вразумить две стороны, собравшись за столом переговоров для обсуждения вопроса.

Ранее «ВМ» писала, что военнослужащие Киргизии и Таджикистана начали перестрелку на границе государств. В конфликте принимали участие около 150 местных жителей. Власти обеих сторон обвиняют в перестрелке друг друга.

Минздрав Киргизии заявил о 31 пострадавшем и одном погибшем жителе республики в ходе конфликта.

В больницу Исфары в Таджикистане поступили трое пострадавших с огнестрельными ранениями, двое находятся в тяжелом состоянии.

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