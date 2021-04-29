Столичный любитель криминальной субкультуры ответит за экстремизм

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Ранее судимый 40-летний москвич стал фигурантом уголовного дела за преступление экстремистской направленности. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Об этом в четверг, 29 апреля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Мужчина отбывает наказание, при этом он поддерживает запрещенное международное общественное движение АУЕ*, а в местах отбывания наказания следит за соблюдением уклада жизни, продиктованного криминальной субкультурой.

Оперативники обыскали несколько камер СИЗО, том числе ту, где содержится подозреваемый, и квартиры приверженцев запрещенного движения. У них изъяли телефоны, записки, пропагандирующие документы и банковские карты. На эти счета переводили деньги, которые вымогали у новых прибывших в СИЗО.

*17 августа 2020 года Верховный суд РФ признал движение АУЕ экстремистским.

Ранее «ВМ» сообщала, что помощники по хозяйству обокрали своего нанимателя на семь миллионов рублей.

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