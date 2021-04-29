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Выставка о Гарри Поттере открылась на станции метро «Деловой центр»
Кадр из фильма Гарри Поттер и философский камень

Выставка о Гарри Поттере открылась на станции метро «Деловой центр»

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, Калининско-Солнцевская линия, метро Деловой центр Карта всех событий

Всемирный день Гарри Поттера отмечается в воскресенье, 2 мая. В связи с этим событием на станции «Деловой центр» Московского метрополитена открылась выставка по мотивам произведений об известном волшебнике. Об этом в четверг, 29 апреля, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Станция «Деловой центр» превратилась в настоящий филиал «Хогвартса». Здесь представлена инсталляция фотокартин в стиле «Поттерианы» с машинистами метро Ольгой Буравлевой, Игорем Андреевым и Яной Шаровой. Они примерили на себя роль знаменитых волшебников. Также на выставке представлен заколдованный рояль, который играет знаменитую музыку из фильмов о Гарри Поттере.

Дептранс отметил, что если навести камеру на QR-код рядом с картиной, то герои оживут на экране как на страницах «Ежедневного пророка». По QR-коду рядом с картинами пассажиры смогут выиграть ювелирные украшения и другие призы. Выставка продлится до середины мая.

Видео: Telegram / Дептранс

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МетроГарри Поттервыставка
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