Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Рыдала целый час»: Ксения Бородина поделилась случаем с семейного отдыха
Фото: instagram/borodylia

«Рыдала целый час»: Ксения Бородина поделилась случаем с семейного отдыха

Евгения Владимирова

Звезды

Телеведущая Ксения Бородина отдыхает вместе с семьей в Дубае и радует подписчиков семейными фотографиями.

Недавно она опубликовала на своей страничке снимок с купающимися в бассейне дочками. Под ним Бородина пожаловалась на то, что одна из девочек потеряла сережку.

— У нас трагедия. На этой фотке еще сережка в ушах у Теоны, а потом она ее потеряла. Как и я в детстве, все время теряла серьги и даже крестик пару раз. И рыдала целый час, не могла ее успокоить, говорю, поедем, купим, какие хочешь, нет, хочу эти. Вдруг кто найдет, сообщите в директ, — написала телеведущая под постом в Instagram.

Подписчики поспешили сделать комплимент дочерям Бородиной: «Какая же красавица ваша старшая дочь»; «Какие красивые и солнечные»; «Какое милое фото!».

Ранее стало известно, что Ксения Бородина не захотела вести «Дом-2» с Викторией Боней.

Читайте также: «Тело или лицо?»: Бородина узнала мнение подписчиков о женской красоте

дети звездРоссийские звездыКсения Бородина
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

«Птичка», любовь моя: как дети в Москве спасали животных

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Отправим зэков строить БАМ

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Путин и Зеленский: место встречи изменить еще можно

Игорь Шестаков
Игорь Шестаков

Телевидение становится ресурсом для продвинутых

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Господи, вспомни обо мне!

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Можно ли впихнуть невпихуемое всего в один закон

Ольга Деккер
Ольга Деккер

Спасаемся от переедания, соблюдая режим питания

Все мнения
О проекте