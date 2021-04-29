«Рыдала целый час»: Ксения Бородина поделилась случаем с семейного отдыха

Фото: instagram/borodylia

Телеведущая Ксения Бородина отдыхает вместе с семьей в Дубае и радует подписчиков семейными фотографиями.

Недавно она опубликовала на своей страничке снимок с купающимися в бассейне дочками. Под ним Бородина пожаловалась на то, что одна из девочек потеряла сережку.

— У нас трагедия. На этой фотке еще сережка в ушах у Теоны, а потом она ее потеряла. Как и я в детстве, все время теряла серьги и даже крестик пару раз. И рыдала целый час, не могла ее успокоить, говорю, поедем, купим, какие хочешь, нет, хочу эти. Вдруг кто найдет, сообщите в директ, — написала телеведущая под постом в Instagram.

Подписчики поспешили сделать комплимент дочерям Бородиной: «Какая же красавица ваша старшая дочь»; «Какие красивые и солнечные»; «Какое милое фото!».

Ранее стало известно, что Ксения Бородина не захотела вести «Дом-2» с Викторией Боней.

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