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Грунт провалился в центре Москвы
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Грунт провалился в центре Москвы

Кирилл Николаев

Происшествия
улица заморенова,22Карта всех событий

Специалисты Мосводоканала ликвидируют провал грунта в центре столицы. Об этом в четверг, 29 апреля, сообщили в пресс-службе префектуры Центрального административного округа (ЦАО).

Инцидент произошел по адресу улица Заморенова, дом 22. Опасный участок огражден. В результате провала грунта никто не пострадал.

В настоящее время специалисты Мосводоканала работают на месте происшествия, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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провал грунтаМоскваАО «Мосводоканал»
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