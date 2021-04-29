Грунт провалился в центре Москвы
улица заморенова,22Карта всех событий
Специалисты Мосводоканала ликвидируют провал грунта в центре столицы. Об этом в четверг, 29 апреля, сообщили в пресс-службе префектуры Центрального административного округа (ЦАО).
Инцидент произошел по адресу улица Заморенова, дом 22. Опасный участок огражден. В результате провала грунта никто не пострадал.
В настоящее время специалисты Мосводоканала работают на месте происшествия, сообщает агентство городских новостей «Москва».
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