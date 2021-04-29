Двух экс-чиновников Дмитровского округа Подмосковья уличили во взяточничестве

Фото: Официальный сайт Следственного комитета России

Экс-начальник территориального управления и бывший главный инспектор отдела потребительского рынка администрации Дмитровского городского округа Подмосковья стали фигурантами уголовного дела. Их обвиняют в коррупционных преступлениях. Об этом в четверг, 29 апреля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По данным следствия, с сентября 2019 года по апрель 2021 года чиновники получали от предпринимателей взятки за заключение договоров на право размещения нестационарный торговых объектов в городе Яхрома.

Ольга Врадий уточнила, что следователь в ближайшее время направит в суд ходатайство об избрании обвиняемым меры пресечения.

Ранее «ВМ» сообщала, что столичный любитель криминальной субкультуры ответит за экстремизм.

Читайте также: Суд отправил в колонию бывших адвоката и полицейского за крупное мошенничество