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Роспотребнадзор посоветовал москвичам оставаться дома в майские праздники
Фото: mos.ru / Евгений Самарин

Роспотребнадзор посоветовал москвичам оставаться дома в майские праздники

Кирилл Николаев

Общество

Жителям столицы посоветовали остаться дома в майские праздники. Об этом в четверг, 29 апреля, сообщили на сайте Управления Роспотребнадзора по Москве.

Специалисты ведомства рекомендуют москвичам отметить Пасху и майские праздники в кругу родных и близких. Людям старше 65 лет посоветовали участвовать в богослужениях в Москве дистанционно или на открытом воздухе. Также жителям столицы рекомендуют ограничить посещение массовых мероприятий.

С 1 по 10 мая специалисты Роспотребнадзора усилят контроль за выполнением противоэпидемических мероприятий в Москве. Данные меры необходимы для недопущения распространения коронавирусной инфекции в городе.

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РоспотребнадзорМосквамайские праздники
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