Россия предложила провести «Экспо-2030» в Москве

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия первой из стран подала заявку на право проведения в Москве Всемирной выставки «Экспо-2030» на тему «Прогресс человечества. Общее видение гармоничного мира». Об этом в четверг, 29 апреля, сообщает Международное бюро выставок (BIE).

Каждые пять лет в выставке участвуют свыше 170 стран. Они показывают свои достижения в области науки, техники, архитектуры и искусств. Следующая «Экспо» пройдет в Дубае с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года.

Письмо-заявку премьер-министра РФ Михаила Мишустина генеральному секретарю BIE Дмитрию Керкенцесу передали заместитель министра промышленности и торговли Алексей Груздев и посол России во Франции Алексей Мешков.

Страны, желающие провести выставку, должны подать заявку в течение шести месяцев. Победителя выберут 169 стран — участников BIE на заседании генеральной ассамблеи.

Ранее сообщалось, что самая высокая выставка ко Дню Победы откроется в Москве.

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