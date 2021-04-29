Роспотребнадзор оценил ситуацию с COVID-19 в Москве

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Эпидемиологическую ситуацию по коронавирусной инфекции в столице можно назвать напряженной. Об этом сообщает Роспотребнадзор Москвы.

Федеральная служба напоминает о сохраняющихся рисках распространения COVID-19 в Москве.

— Эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции в Москве характеризуется как напряженная, заболеваемость превышает среднероссийские показатели, — говорится в сообщении.

Роспотребнадзор предупредил москвичей об опасности заражения в связи с приближающимися главными для верующих людей религиозными праздниками Святой Пасхи у православных и Ураза-байрам у мусульман.

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