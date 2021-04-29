Песков оценил эффективность политики кнута и пряника в отношении России

Фото: Администрация Президента РФ

Использование в отношении России политики кнута и пряника бесперспективно и вызовет только ответное противодействие. Об этом в четверг, 29 апреля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, российский лидер Владимир Путин «дал это абсолютно четко понять всем, и Вашингтону в частности». Кроме того, представитель Кремля критически оценил заявление американских властей о готовности вести за собой мир и попытки США «претендовать на роль Моисея, который ведет евреев в пустыне».

Песков также отметил, что «Россия должна показать и обязательно покажет странам, которые пускаются в такие авантюры, что они неприемлемы и что они имеют последствия».

В частности, обвинения Чехии и Болгарии в свой адрес российская сторона считает неприемлемыми и провокационными и хотела бы увидеть «какие-то перемены в этой шизофренической позиции», отметил пресс-секретарь президента РФ.

При этом Песков подчеркнул в эфире Первого канала, что необходимо реанимировать отношения РФ и Европы, только таким путем можно хеджировать риски манипуляций.

Ранее сообщалось, что Европарламент предложил отключить Россию от системы платежей SWIFT, если военное наращивание РФ в будущем перерастет «во вторжение на Украину».

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