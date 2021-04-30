Исследование показало отношение россиян к отмене выходного 1 мая

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Большинство (63 процента) россиян, принявших участие в исследование HeadHunter, не поддерживают идею отмены выходного дня 1 мая.

Еще 21 процент респондентов высказались в поддержку возможной отмены выходного дня 1 мая.

Среди регионов самая большая доля жителей, поддерживающих отмену праздника, находится во Владимирской области (38 процентов), Башкортостане (28 процентов), Удмуртии и Челябинской области (по 26 процентов).

При этом 87 процентов российских компаний, представители которых приняли участие в опросе, не отмечают данный праздник.

В субъектах РФ чаще всего праздник отмечают в Башкирии, Татарстане и Свердловской области. Реже всего 1 мая празднуют в Тюменской и Московской областях, Москве и Санкт-Петербурге, сообщает РИА Новости.

Ранее экономисты рассказали о тратах и заработке на майских праздниках.

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