Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Синоптики рассказали о погоде в Москве 30 апреля
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Синоптики рассказали о погоде в Москве 30 апреля

Татьяна Плотникова

Город

В пятницу, 30 апреля, погоду в столичном регионе будет определять циклон и связанные с ним атмосферные фронты. Они принесли облачную погоду, вероятны дожди.

Температура воздуха в Москве составит 11–13 градусов тепла, в Подмосковье возможно от восьми до 13 градусов.

Ветер прогнозируется южный, со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Не исключены порывы до 17 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха — 60 процентов, сообщает портал «Метеоновости».

Ранее сообщалось, что «окно» хорошей погоды ожидается в Москве в начале майских праздников.

Читайте также: Особый противопожарный режим введут в Подмосковье с 1 мая

прогноз погоды на деньМосковская областьМосква
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

«Птичка», любовь моя: как дети в Москве спасали животных

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Отправим зэков строить БАМ

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Путин и Зеленский: место встречи изменить еще можно

Игорь Шестаков
Игорь Шестаков

Телевидение становится ресурсом для продвинутых

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Господи, вспомни обо мне!

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Можно ли впихнуть невпихуемое всего в один закон

Ольга Деккер
Ольга Деккер

Спасаемся от переедания, соблюдая режим питания

Все мнения
О проекте