Синоптики рассказали о погоде в Москве 30 апреля

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В пятницу, 30 апреля, погоду в столичном регионе будет определять циклон и связанные с ним атмосферные фронты. Они принесли облачную погоду, вероятны дожди.

Температура воздуха в Москве составит 11–13 градусов тепла, в Подмосковье возможно от восьми до 13 градусов.

Ветер прогнозируется южный, со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Не исключены порывы до 17 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха — 60 процентов, сообщает портал «Метеоновости».

Ранее сообщалось, что «окно» хорошей погоды ожидается в Москве в начале майских праздников.

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