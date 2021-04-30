Средняя продолжительность жизни в Москве выросла на 10 процентов за 10 лет

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

За десять лет средняя продолжительность жизни москвичей выросла на десть процентов до 78 лет. Об этом рассказал заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения столицы Владимир Филиппов.

По его словам, Москва стала «столицей активного долголетия». Филиппов уточнил, что самой пожилой жительнице Москвы исполнилось 104 года.

— Более 600 тысяч человек перешагнули 80-летний рубеж, а 800 москвичей уже отметили столетние юбилеи. Многие из них ведут активный образ жизни и даже сделали себе прививки от коронавируса, — уточнил Филиппов.

Он добавил, что в столице ведется работа по поддержанию активного образа жизни среди пожилого населения. В частности, Филиппов сделал акцент на создание программы «Московское долголетие», в котором в настоящее время принимают участие более 80 тысяч москвичей. Уточняется, что среди них четыре тысячи человек входят в возрастную группу старше 80 лет, пишет агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что участницы проекта «Московское долголетие» вышли на подиум недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia.

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