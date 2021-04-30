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Средняя продолжительность жизни в Москве выросла на 10 процентов за 10 лет
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Средняя продолжительность жизни в Москве выросла на 10 процентов за 10 лет

Анастасия Волоснова

Город

За десять лет средняя продолжительность жизни москвичей выросла на десть процентов до 78 лет. Об этом рассказал заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения столицы Владимир Филиппов.

По его словам, Москва стала «столицей активного долголетия». Филиппов уточнил, что самой пожилой жительнице Москвы исполнилось 104 года.

— Более 600 тысяч человек перешагнули 80-летний рубеж, а 800 москвичей уже отметили столетние юбилеи. Многие из них ведут активный образ жизни и даже сделали себе прививки от коронавируса, — уточнил Филиппов.

Он добавил, что в столице ведется работа по поддержанию активного образа жизни среди пожилого населения. В частности, Филиппов сделал акцент на создание программы «Московское долголетие», в котором в настоящее время принимают участие более 80 тысяч москвичей. Уточняется, что среди них четыре тысячи человек входят в возрастную группу старше 80 лет, пишет агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что участницы проекта «Московское долголетие» вышли на подиум недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia.

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