Ученые установили уровень заболеваемости раком в Средневековье

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Ученые Кембриджского университета определили уровень заболеваемости онкологическими заболеваниями в Средние века. Тогда заболеваемость раком была примерно в десять раз выше, чем считалось ранее, сообщается в результатах исследования, опубликованных в журнале Cancer.

Ученые из Великобритании провели первое в своем роде исследование 143 скелетов с шести средневековых кладбищ в городе Кембридж и окрестностях прилегающей территории. С помощью рентгена и компьютерной томографии они нашли признаки рака во внутренних частях костей, а не только на их поверхности. Новые данные показывают, что уровень онкологических заболеваний был примерно на порядок выше — от 9 до 14 процентов.

— Большинство раковых заболеваний формируется в мягких тканях органов, которые давно деградировали в средневековых останках. Лишь некоторые виды рака распространяются на кости, и лишь некоторые из них видны на их поверхности, поэтому мы искали признаки злокачественного новообразования внутри костей, — пояснил главный автор исследовательской статьи доктор Пирс Митчелл.

По мнению ученых, новые исследования показывают, что до половины людей с раком мягких тканей имеют также поражения костей. Авторы использовали эти данные для оценки общего уровня заболеваемости в средневековой Британии исходя из количества метастазов в ископаемых костях.

Напомним, что в Великобритании к моменту смерти рак выявляют у 40–50 процентов населения. Учитывая то, что продолжительность жизни в Средние века была на порядок ниже, чем в наши дни, а также то, что люди тогда не подвергались воздействию табачных изделий, промышленных отходов и прочих химикатов, уровень заболеваемости всего в 3–4 раза ниже, чем современный, эксперты оценивают как достаточно высокий.

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