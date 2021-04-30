Еврейский музей приглашает на день открытых дверей
Еврейский музей и центр толерантности 3 мая приглашает посетителей на день открытых дверей.
В этот день можно бесплатно посетить основную экспозицию музея и выставку «Праздник свободы. История и традиции Песаха».
Экспозиция рассказывает об истории праздника Песах, показывает артефакты из различных культурных традиций: марокканские и иракские манускрипты XIX века, немецкие иллюстрированные Агады начала XX века, восточноевропейские атрибуты пасхального застолья, современную фотографию.
Кроме того, в музее пройдут обзорные экскурсии «От античности до перестройки».
Вход в музей и осмотр основной экспозиции и выставки бесплатный, сообщается на сайте организации.
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