Еврейский музей приглашает на день открытых дверей

Фото: Маргарита Филькова, юнкор

Еврейский музей и центр толерантности 3 мая приглашает посетителей на день открытых дверей.

В этот день можно бесплатно посетить основную экспозицию музея и выставку «Праздник свободы. История и традиции Песаха».

Экспозиция рассказывает об истории праздника Песах, показывает артефакты из различных культурных традиций: марокканские и иракские манускрипты XIX века, немецкие иллюстрированные Агады начала XX века, восточноевропейские атрибуты пасхального застолья, современную фотографию.

Кроме того, в музее пройдут обзорные экскурсии «От античности до перестройки».

Вход в музей и осмотр основной экспозиции и выставки бесплатный, сообщается на сайте организации.

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