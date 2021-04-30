Дом 1927 года постройки капитально отремонтируют в центре столицы
Капитальный ремонт проведут в жилом доме 1927 года постройки в центре столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Московской государственной экспертизы.
По словам руководителя экспертной организации Анны Яковлевой, планировку помещений и архитектурный облик дома сохранят.
Проект работ уже согласован. Уточняется, что отремонтируют здание культурного слоя Москвы XVIII века, которое находится на улице Большой Татарской, 44. Здесь обновят фасад, балконы, подвал и чердак, восстановят цоколь и заменят его облицовку.
Также запланирован ремонт подъездов, системы электроснабжения и водоснабжения, модернизация отопительной системы, сообщает агентство городских новостей «Москва».
Ранее сообщалось, что более триллиона рублей инвестируют в развитие территорий бывших промзон в Москве.
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