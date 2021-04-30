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Усадьбу в Шуваловском парке выставили на аукцион
Фото: Витольд Муратов / CC BY-SA 3.0

Усадьбу в Шуваловском парке выставили на аукцион

Елена Фролова

Общество

Исторический комплекс зданий в Шуваловском парке выставили на аукцион, в том числе усадьбу Воронцовой-Дашковой. Стоимость лота составляет 366 миллионов рублей.

Нового владельца комплекса планируется найти уже в мае: торги состоятся 18-го числа.

— На аукционе реализуется комплекс исторических зданий, построенных в середине XIX — XX веках. Они находятся в знаменитом Шуваловском парке — бывшем имении графов Шуваловых, — говорится в сообщении на сайте Российского аукционного дома.

Уточняется, что с 1947 года усадьба принадлежит Научно-исследовательского института (НИИ) токов высокой частоты имени Вологдина, отмечают «Невские новости». Площадь земельного участка составляет 7,5 гектара. Здесь расположены 12 зданий. Пять из них являются объектами культурного наследия федерального значения.

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