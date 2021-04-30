Благодаря поддержке «Моспрома» объем контрактов экспортеров столицы вырос в 4,5 раза

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Благодаря поддержке центра «Моспром» объем контрактов столичных экспортеров вырос в 4,5 раза по сравнению с 2019 годом. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В 2020 году экспортеры столицы подписали контракты на 566,7 миллиона долларов.

— Для развития экспорта специалисты Центра «Моспром» реализуют байерскую программу, направленную на продвижение и сбыт продукции за рубежом, а также индивидуальную аналитическую программу, которая помогает экспортерам исследовать новые рынки поставки продукции, — уточнил заместитель мэра.

В прошлом году столичные бизнесмены и промышленники смогли принять участие в международных выставках. В частности, было проведено 20 бизнес-миссий при поддержке центра «Моспром». После мероприятий 133 компании столицы смогли провести более тысячи встреч с иностранными партнерами.

В 2020 году объем промышленного экспорта увеличился на 31 процент по сравнению с 2019 годом.

— Несырьевая неэнергетическая продукция московских компаний экспортируется более чем в 180 стран мира, основными направлениями являются Великобритания, США, Белоруссия, Казахстан и Китай, — пояснил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

По его словам, в 2020 году столичные экспортеры начали сотрудничать с Новой Каледонией, Барбадосом и Багамскими островами.

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