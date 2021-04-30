Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Эксперты Роскачества рассказали, каким должен быть хороший кагор
Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

Эксперты Роскачества рассказали, каким должен быть хороший кагор

Юлия Павлушова

Товары

Лучшее вино кагор в России производят на территории Крыма и Севастополя, а также виноделы Таманского полуострова и дагестанского Дербента. К такому выводу пришли эксперты Роскачества.

Качественный кагор должен быть насыщенного темно-красного, почти непрозрачного цвета. На вкус такое вино не приторное и не излишне терпкое. Лучшими стали три торговые марки, получив более 84 баллов из 100 возможных, по оценке дегустационной комиссии.

Первое место заняло ликерное вино Кагор Фанагория от ЗГУ «Кубань. Таманский полуостров» 2019 года, второе — Кагор Солнечная Долина от ЗГУ «Крым» 2019 года, а третье — Кагор Партенит Массандра от ЗГУ «Крым» (специальное вино) красное 2019 года.

Директор департамента исследований и продвижения винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева отметила, что на этикетке классического российского кагора должно быть указание «вино крепленое» или «вино ликерное».

Ранее эксперты Роскачества выявили фальсификат среди брендов сливочных сосисок.

Читайте также: Специалисты Роскачества рассказали о классификации ликеров

экспертыРоскачествовино
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

«Птичка», любовь моя: как дети в Москве спасали животных

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Отправим зэков строить БАМ

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Путин и Зеленский: место встречи изменить еще можно

Игорь Шестаков
Игорь Шестаков

Телевидение становится ресурсом для продвинутых

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Господи, вспомни обо мне!

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Можно ли впихнуть невпихуемое всего в один закон

Ольга Деккер
Ольга Деккер

Спасаемся от переедания, соблюдая режим питания

Все мнения
О проекте