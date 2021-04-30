Эксперты Роскачества рассказали, каким должен быть хороший кагор

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Лучшее вино кагор в России производят на территории Крыма и Севастополя, а также виноделы Таманского полуострова и дагестанского Дербента. К такому выводу пришли эксперты Роскачества.

Качественный кагор должен быть насыщенного темно-красного, почти непрозрачного цвета. На вкус такое вино не приторное и не излишне терпкое. Лучшими стали три торговые марки, получив более 84 баллов из 100 возможных, по оценке дегустационной комиссии.

Первое место заняло ликерное вино Кагор Фанагория от ЗГУ «Кубань. Таманский полуостров» 2019 года, второе — Кагор Солнечная Долина от ЗГУ «Крым» 2019 года, а третье — Кагор Партенит Массандра от ЗГУ «Крым» (специальное вино) красное 2019 года.

Директор департамента исследований и продвижения винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева отметила, что на этикетке классического российского кагора должно быть указание «вино крепленое» или «вино ликерное».

Ранее эксперты Роскачества выявили фальсификат среди брендов сливочных сосисок.

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