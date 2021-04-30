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Музей А. С. Пушкина представит выставку к годовщине со дня смерти Наполеона
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Музей А. С. Пушкина представит выставку к годовщине со дня смерти Наполеона

Ольга Маркова

Культура

Государственный музей А. С. Пушкина представляет выставку к 200-летней годовщине со дня смерти Наполеона. Выставка отражает отношение Пушкина к Наполеону. Поэт, в юные годы писавший о «самовластительном злодее», откликнулся стихами на его смерть — кончину «великого человека».

Для взрослого Пушкина Наполеон — сложнейшая историческая, социальная, психологическая и нравственная проблема. Образ императора не раз появлялся в произведениях поэта. Так, главным героем в «Пиковой даме» становится армейский офицер с профилем Наполеона и душой Мефистофеля. Его присутствие ощущается и в «Евгении Онегине», и в «Путешествии в Арзрум».

На выставке представлена гравюра Жана Пьера Мари Жазе, запечатлевшая смерть Наполеона. Рядом с ней — стихотворение Пушкина. Посетители также увидят картины, книги и рукописные альбомы XIX века.

Выставка открыта с 1 мая по 16 июня, сообщается на сайте музея.

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