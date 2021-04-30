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Сергей Собянин открыл на портале mos.ru проект «Слово солдата Победы»
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Сергей Собянин открыл на портале mos.ru проект «Слово солдата Победы»

Анастасия Волоснова

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл на портале mos.ru проект «Слово солдата Победы» в пятницу, 30 апреля. Об этом он рассказал в своем блоге.

По словам мэра, на сайте будут публиковать фотографии и видеоролики с участниками Великой Отечественной войны.

— В рамках проекта «Слово солдата Победы» мы хотим записать их голоса, чтобы сохранить для потомков воспоминания героев самой тяжелой и самой справедливой войны, которую когда-либо вел наш народ, — пояснил Сергей Собянин.

Глава города отметил, что в 2021 году отмечается 76-летие со дня Победы в войне — 9 мая 1945 года. Он также подчеркнул, что фронтовики и труженики тыла подарили жизнь нескольким поколениям. При этом среди россиян до сих пор живут ветераны, уточнил Сергей Собянин.

Ранее мэр Москвы объявил об интеграции МЭШ с независимыми платформами онлайн-образования.

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портал mos.ruСергей Собянинсайты
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