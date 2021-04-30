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СК возбудил уголовное дело после попытки похищения девочки в Красноярске
Фото: Официальный сайт Следственного комитета России

СК возбудил уголовное дело после попытки похищения девочки в Красноярске

Евгения Владимирова

Происшествия

Следственный комитет возбудил уголовное дело после попытки похищения малолетней девочки в Красноярске. Об этом сообщается на сайте СК РФ по региону в пятницу, 30 апреля.

По информации следствия, мужчина попытался утащить ребенка за гаражи, но школьница смогла вырваться.

Так, утром 19 апреля злоумышленник схватил 10-летнюю девочку за руку. Инцидент произошел возле дома 47 на улице Пролетарской. Мужчина попытался увести ребенка в сторону гаражного кооператива. Школьница ударила похитителя в глаз и смогла сбежать.

Ранее стало известно, что СК завершил расследование дела о похищении молодой пары в Электростали.

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