Стоматологии Москвы полностью вернулись к показателям до COVID-19

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Оборот столичной отрасли стоматологии достиг 4,4 миллиарда рублей в марте этого года, превысив прошлогодний показатель за аналогичный период на 37 процентов. Об этом заявил министр правительства Москвы, глава городского департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов в пятницу, 30 апреля.

— В начале апреля 2020 года все столичные частные стоматологии были вынуждены приостановить свою деятельность. Экстренную стоматологическую помощь москвичам оказывали только государственные поликлиники, — рассказал министр.

Из-за ограничений оборот городских стоматологий с 3,5 миллиарда рублей в феврале прошлого года упал до 800 миллионов рублей. После снятия ограничений на деятельность частных клиник в июне того года, оборот отрасли вырос до 2,8 миллиарда рублей, добавил руководитель ведомства.

Ранее сообщалось о том, что выпуск 3D-изделий для стоматологии нарастили на 30 процентов в технополисе «Москва».

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