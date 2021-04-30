Более 700 сотрудников МЧС обеспечат безопасность на Пасху в Москве

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

За безопасностью на мероприятиях, посвященных празднованию Пасхи в столице, проследит ГУ МЧС России по Москве. Об этом в пятницу, 30 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ведомства.

Богослужения в нынешнем году пройдут с соблюдением профилактических рекомендаций Роспотребнадзора. В ночь с 1 на 2 мая безопасность в более чем 500 духовных местах будут обеспечивать свыше 500 сотрудников МЧС и Департамента по делам гражданской обороны Москвы, а также более 200 добровольцев.

В ведомстве также отметили, что для настоятелей храмов и церквей провели порядка 500 инструктажей.

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