Татьяна Голикова заявила о снижении смертности от COVID-19 в России
В России наблюдается снижение смертности от коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 30 апреля, заявила вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия 1».
По ее словам, самыми напряженными месяцами по смертности были декабрь 2020 года и январь 2021 года. Это связано со второй волной заболевания.
— В России фиксируется снижение смертности по сравнению с декабрем прошлого года на 21 процент, по сравнению с январем этого года — на 12,9 процента, — отметила Голикова.
Она добавила, что смертность в апреле этого года уменьшилась на 13 процентов по сравнению с мартом.
Ранее Роспотребнадзор рассказал, когда отменят масочный режим в общественных местах. В ведомстве отметили, что дальнейшее ослабление ограничений возможно к лету.
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