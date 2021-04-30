Татьяна Голикова заявила о снижении смертности от COVID-19 в России

Фото: Пресс-служба Совфеда

В России наблюдается снижение смертности от коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 30 апреля, заявила вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия 1».

По ее словам, самыми напряженными месяцами по смертности были декабрь 2020 года и январь 2021 года. Это связано со второй волной заболевания.

— В России фиксируется снижение смертности по сравнению с декабрем прошлого года на 21 процент, по сравнению с январем этого года — на 12,9 процента, — отметила Голикова.

Она добавила, что смертность в апреле этого года уменьшилась на 13 процентов по сравнению с мартом.

Ранее Роспотребнадзор рассказал, когда отменят масочный режим в общественных местах. В ведомстве отметили, что дальнейшее ослабление ограничений возможно к лету.

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