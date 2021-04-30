Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Татьяна Голикова заявила о снижении смертности от COVID-19 в России
Фото: Пресс-служба Совфеда

Татьяна Голикова заявила о снижении смертности от COVID-19 в России

Кирилл Николаев

Общество

В России наблюдается снижение смертности от коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 30 апреля, заявила вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия 1».

По ее словам, самыми напряженными месяцами по смертности были декабрь 2020 года и январь 2021 года. Это связано со второй волной заболевания.

— В России фиксируется снижение смертности по сравнению с декабрем прошлого года на 21 процент, по сравнению с январем этого года — на 12,9 процента, — отметила Голикова.

Она добавила, что смертность в апреле этого года уменьшилась на 13 процентов по сравнению с мартом.

Ранее Роспотребнадзор рассказал, когда отменят масочный режим в общественных местах. В ведомстве отметили, что дальнейшее ослабление ограничений возможно к лету.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Попова оценила устойчивость иммунитета после вакцинации от COVID-19

показатели смертностиТатьяна Голиковакоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

А соловьи уже пробуют голос

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

«Птичка», любовь моя: как дети в Москве спасали животных

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Отправим зэков строить БАМ

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Путин и Зеленский: место встречи изменить еще можно

Игорь Шестаков
Игорь Шестаков

Телевидение становится ресурсом для продвинутых

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Господи, вспомни обо мне!

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Можно ли впихнуть невпихуемое всего в один закон

Все мнения
О проекте