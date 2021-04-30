Дело о ДТП на Ставрополье передадут в главное следственное управление СК

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело о ДТП на Ставрополье в Главное следственное управление СК. Об этом в пятницу, 30 апреля, сообщили на сайте Следственного управления Российской Федерации.

Исполняющему обязанности руководителя краевого следственного управления поручили представить доклад о результатах первоначальных следственных действий и предварительных причинах случившегося.

Напомним, три автомобиля, среди которых микроавтобус и грузовик, столкнулись на 535-м километре трассы Р21. В микроавтобусе ехала детская команда по баскетболу из Волгограда. Всего в нем было 18 человек. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на своей странице в Instagram сообщил, что в аварии погибли пять детей. Еще девятерых госпитализировали.

Видео: Telegram / Mash

Читайте также: Минздрав направит врачей для помощи пострадавшим в ДТП в Ставропольском крае