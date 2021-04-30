Минздрав направит врачей для помощи пострадавшим в ДТП в Ставропольском крае

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Министерство здравоохранения Российской Федерации направит бригаду специалистов федеральных центров для помощи пострадавшим в аварии в Ставропольском крае. Об этом в пятницу, 30 апреля, рассказал помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

По его словам, в составе бригады находятся нейрохирург, реаниматолог, хирург и специалист медицины катастроф. Все пострадавшие в ДТП доставляются в медицинские организации Ставрополя, сообщает ТАСС.

Напомним, три автомобиля, среди которых микроавтобус и грузовик, столкнулись на 535-м километре трассы Р21. В микроавтобусе ехала детская команда по баскетболу из Волгограда. Всего в нем было 18 человек. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на своей странице в Instagram сообщил, что в аварии погибли пятеро детей. Еще девятерых госпитализировали.

Видео: Telegram / Mash

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