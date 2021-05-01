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Подозреваемого в попытке сбыта крупной партии наркотиков задержали в Москве
Фото: moscow-live

Подозреваемого в попытке сбыта крупной партии наркотиков задержали в Москве

Татьяна Плотникова

Происшествия
Россия, Москва, Щёлковское шоссе Карта всех событий

Столичные полицейские задержали мужчину по подозрению в покушении на сбыт крупной партии наркотических веществ. Об этом рассказали в московском главке Министерства внутренних дел РФ.

Как уточняет ведомство, поступила оперативная информация, что 32-летний мужчина приобрел партию наркотических веществ для распространения на территории столичного региона через тайники-закладки.

Злоумышленника задержали в подъезде дома на Щелковском шоссе. При личном досмотре у мужчины изъяли шесть свертков, в которых, как показало исследование, находилось 3,5 грамма марихуаны и около 500 граммов гашиша.

При обыске жилища подозреваемого сотрудники полиции обнаружили несколько стеклянных банок. Как показала экспертиза, в емкостях содержалась марихуана общей массой более килограмма и гашиш массой более восьми граммов.

Возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков. Фигуранта арестовали, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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