Подозреваемого в попытке сбыта крупной партии наркотиков задержали в Москве

Фото: moscow-live

Россия, Москва, Щёлковское шоссе Карта всех событий

Столичные полицейские задержали мужчину по подозрению в покушении на сбыт крупной партии наркотических веществ. Об этом рассказали в московском главке Министерства внутренних дел РФ.

Как уточняет ведомство, поступила оперативная информация, что 32-летний мужчина приобрел партию наркотических веществ для распространения на территории столичного региона через тайники-закладки.

Злоумышленника задержали в подъезде дома на Щелковском шоссе. При личном досмотре у мужчины изъяли шесть свертков, в которых, как показало исследование, находилось 3,5 грамма марихуаны и около 500 граммов гашиша.

При обыске жилища подозреваемого сотрудники полиции обнаружили несколько стеклянных банок. Как показала экспертиза, в емкостях содержалась марихуана общей массой более килограмма и гашиш массой более восьми граммов.

Возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков. Фигуранта арестовали, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Силовики раскрыли крупный международный наркосиндикат